6月10日朝、新潟市内の主要地方道上で、無免許の状態で車を運転し、車に追突する事故を起こしたとして20歳の男が現行犯逮捕されました。 道路交通法違反（無免許運転）で現行犯逮捕されたのは、住居不定・自称メンズエステ店経営の男(20)です。 男は6月10日午前8時前、新潟市江南区早苗の主要地方道上で、無免許で軽自動車を運転し、亀田バイパス鵜ノ子インターチェンジ方面に向かって走行していたところ、前方で停止して