今年2月に行われたミラノ・コルティナオリンピックで銅メダルを獲得したフィギュアスケートの中井亜美選手とスノーボード・ハーフパイプの山田琉聖選手に6月11日、新潟県民栄誉賞が贈られました。 カメラを構えた多くの職員たちが出迎える中、県庁に姿を見せたのが今年2月のミラノ・コルティナオリンピックで見事銅メダルを獲得した、フィギュアスケート女子の中井亜美選手とスノーボӦ