Mrs. GREEN APPLEが10日、音楽やカルチャーをたたえ合う祭典、“Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』”を神奈川・Ｋアリーナ横浜で開催しました。イベントでは『Mrs. GREEN APPLE』をはじめ、『ORANGE RANGE』や『超ときめき♡宣伝部』たち、7組の豪華アーティストがパフォーマンスを披露しました。このイベントは2025年にMrs. GREEN APPLEが立ち上げたもので、今回で2回目の開催。ライブやフェスとは異なり、“ファッシ