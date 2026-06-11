5回DeNA1死二、三塁、小田が空振り三振に倒れる＝エスコンフィールド11日の日ハム戦で、DeNAのドラフト1位新人、小田が「7番・二塁」で初先発したが、攻守で精彩を欠いた。第1打席は3球三振。五回1死二、三塁ではフルカウントから沈む球にバットが空を切り「一番良くない形だった」と悔やんだ。七回2死一塁では代打を送られた。守備では六回1死一塁から水野のバントで一塁へのベースカバーが遅れて内野安打にしてしまい、失点