XJAPANのYOSHIKIが11日までに更新されたYouTubeチャンネル「NewsPicks/ニューズピックス」にゲスト出演し、チャリティー活動に力を入れる理由について言及する場面があった。「何のために生きるのか?」というテーマになると、YOSHIKIは「僕はいつも『死』という言葉が目の前にあって、やっぱり何らかの生きている感動があるからかなと思うんですね」と切り出す。「感動というのは、僕は結構チャリティー活動もやるんですけ