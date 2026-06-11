ソフトバンクは１１日の阪神戦（みずほペイペイ）に３―２で競り勝ち、５連勝を飾った。同一カード３連勝で、昨秋「日本シリーズ」第２戦から阪神戦は実に７連勝。またしてもセ王者を圧倒した。１点リードの９回、マウンドには絶対守護神の杉山一樹投手（２８）が上がった。珍しく安打を許したが、危なげなく１回無失点。リードを守り切り、１１セーブ目を挙げた。４月に自身の投球への不満からベンチを殴打して左手を骨折。