阪神は１１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に２―３で敗れ、屈辱の同一カード３連敗。ここ数年、苦手としている交流戦で今季も４勝９敗ともがき苦しんでいる。阪神のチーム安打数「９」に対し、ソフトバンクは「７」。それでも勝敗を分けたのは選手個々のフィジカルだけでなく、ここ一番の場面での勝負強さや、守備走塁への高い意識などに象徴される野球の質そのものだった。日頃、虎選手たちに「球際の強さ」を求めて