ボートレース蒲郡の「中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦」は１１日、予選最終日の３日目が行われた。山田丈（２７＝福岡）は得点率７・７５で迎えた予選最終日７Ｒ、インからコンマ０８の好スタートを決めると、危なげなく逃げ切り１着。得点率８・２０、６位で準優進出を決めた。相棒２９号機には初日から好感触をつかんでおり「３日目は乗り心地を求めて行って足も良かった。スリットから余裕があった。小山選手