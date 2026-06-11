ボートレース下関の「ＭＮＢＲ下関２ｎｄ日本モーターボート選手会会長杯」は１２日、開幕する。吉川喜継（４４＝滋賀）が当地に参戦するのは２０２４年８月一般戦以来。その前回は優出（６着）し、１２戦７勝をマーク。前々回も優出（３着）と２節連続でベスト６入り中だ。通算１１優出２Ｖと結果を残しているが、この１１優出は地元のびわこ（３１優出）に次いで多く、相性の良さがうかがえる。吉川自身も「下関は好きな