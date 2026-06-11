◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武４―１広島（１１日・ベルーナドーム）西武は今季２度目の同一カード３連戦３連勝で５連勝。貯金を１６に増やした。１点を追いかける４回１死二、三塁、ターノックの投じた６球目だった。高めのナックルカーブを小島が捉えた打球は三塁手・坂倉のグラブをはじき、左前２点適時打となり逆転に成功した。５番の小島“たいが”と６番の平沢“たいが”の“ダブルたいが”が計４安打を放ち