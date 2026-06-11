テレビ朝日の佐々木若葉アナウンサーが１１日、自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。佐々木アナはインスタグラムに「明日は金曜日ですね」とつづり、濃い青のニットに黒のスカートを合わせたコーデ、青のブラウスにチェック柄のスカートを合わせたコーデ、青のトップスにグレーのパンツを合わせたコーデの３種類の衣装を披露した。この投稿には「青多めですね！」「可愛い」「服と髪型すごくマッチしてて良き仕上が