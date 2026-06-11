※前月比の結果を追加しました。 生産者物価指数（PPI）（5月）21:30 結果1.1% 予想0.7%前回1.1%（1.4%から修正）（前月比) 結果6.5% 予想6.4%前回5.7%（6.0%から修正）（前年比) 結果0.4% 予想0.5%前回0.7%（1.0%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前月比) 結果4.9% 予想5.4%前回4.9%（5.2%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前年比)