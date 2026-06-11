フリーアナウンサーの大越健介氏が、キャスターを務める１１日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・午後９時５４分）を欠席した。この日の番組冒頭、サブキャスターを務める同局の小木逸平アナウンサーが安藤萌々アナウンサーと並んで登場。「大越キャスターは、今日と明日、お休みです」と説明した。理由は明かされなかった。