米１０年債利回りは４．５４４％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:39）（日本時間21:39）（%） 米2年債 4.152（+0.009） 米10年債4.544（-0.008） 米30年債5.016（-0.013） ドイツ3.057（-0.019） 英国4.935（+0.004） カナダ3.478（-0.016） 豪州4.895（+0.005） 日本2.678（-0.001） ※米債以外は10年物