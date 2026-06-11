秋田朝日放送 １１日秋田県横手市の小学生が、ご当地グルメの横手やきそばに欠かせないキャベツの苗を植える体験をしました。 横手市の金沢孔城館近くで行われた苗植え体験には、横手北小学校の３年生６７人が参加しました。この取り組みは、横手市の市民団体「横手やきそばサンライ’Ｓ」が、横手やきそばの魅力を地域の子どもたちに伝えようと２０１２年から行っています。 子どもたちは金沢保育園の園児の応援を受け