◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）２試合の引き分けを挟んで６連勝中だった巨人は９試合ぶりの敗戦で６月初黒星。これで交流戦９勝４敗２分けとなった。この日はセ・リーグ６球団が全敗。そのため巨人のリーグ首位は変わらず、２位阪神と０・５差、３位ヤクルトと１・５差のままとなった。これで交流戦はパ・リーグ球団が５３勝３０敗４分けで貯金「２３」。その中で