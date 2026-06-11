お笑いコンビ「爆笑問題」田中裕二の妻でタレントの山口もえが、４９歳の誕生日を報告した。１１日に誕生日を迎えた山口は同日、自身のインスタグラムを更新。「またひとつ歳を重ねました更年期のせいなのかイライラが止まらなかったり眠りが浅かったり痛いとこがなかなか治らなかったり…笑色々あるけど４０代最後も楽しみます４９歳もよろしくねー」と記し、バースデープレートを持ったショットなどをアップした。