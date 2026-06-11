◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人の泉口友汰内野手が８試合連続安打を放った。「状態的には悪くないと思うので、早く数字を上げていけるように頑張りたい」と心境を明かした。「７番・遊撃」で先発出場。０―５の３回先頭で先発・瀧中が真ん中付近に投じた１３６キロ変化球を右翼に運んだ。５回２死からは右飛に倒れたが捉えた当たりだった。３日のオリックス戦（