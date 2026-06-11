小林製薬の紅麹関連製品のサプリメントによる健康被害の問題を受けて、サプリの安全性確保に向け検討が進められていた消費者庁の有識者会議が、サプリの定義づけや、製造・品質管理の義務化を盛り込んだ中間取りまとめを大筋で了承しました。今回の対応は、小林製薬の「紅麹原料」を含むサプリメントを摂取した人に健康被害が相次いだ問題を受けて、消費者庁の有識者会議が議論を進めてきたものです。中間取りまとめでは、これまで