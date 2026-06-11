梅雨の不調をととのえる沖縄の知恵 梅雨の時期はむし暑い日が続き、体調が不安定になりがち。こんな時は、沖縄の知恵を参考にしてみましょう。 沖縄で親しまれている梅干し入りのみそ汁「かちゅー湯」を紹介します。 お湯を注ぐだけ！すぐに食べられます 1. 鰹節と味噌、梅干しをお椀に入れます。 2. 熱湯を注ぎ、味噌を溶かしたら完成です！ 手軽さとおいしさを楽しむ人続出 つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと