アンパンマンの声を担当する戸田恵子さん（68）が11日、映画『それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星』（6月26日（金）全国ロードショー）の完成披露上映会に出席。アンパンマンを演じる上で大切にしていることを明かしました。映画は、冒険家・ニャックルと交わした大切な約束を守るため、虹の星を目指して旅をしていたレッサーパンダの旅人・パンタンが、アンパンマンやクリームパンダたちと出会い、一緒に冒険へ出発する