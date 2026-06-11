プロ野球の日本生命セ・パ交流戦は１１日、各地で行われ、今季の交流戦で初めてパ全勝、セ全敗となった。セ首位の巨人は序盤の大量失点が響き、５連敗中だった楽天に完敗を喫した。阪神はソフトバンクとの接戦を落とし、３連敗を喫した。広島はパ首位の西武に、ＤｅＮＡは日本ハムに、ヤクルトはオリックスに３連敗。中日もロッテに痛恨のサヨナラ負けで、負け越した。これでここまでの交流戦はパが５３勝、セが３０勝と圧