「楽天８−２巨人」（１１日、楽天モバイル最強パーク）巨人が６月に入って初の黒星。セ・リーグチームが全敗で順位に変動はなく首位のままだが、先発・田中将大投手は２回５失点と試合を作れずに肩を落とした。立ち上がりから４安打、２つの盗塁を許すなど４失点を喫し、二回にも２死から１失点。橋上監督代行は「なかなか調整が効かないというか、本来のものに戻りそうにないという判断で早めに代えました」と降板を決断し