「ロッテ３−２中日」（１１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが延長戦をサヨナラ勝ちで制し、カード勝ち越しを決めた。この日はパ・リーグのチームが全勝となった。延長十回に先頭の友杉がヒットで出塁すると、１死一、三塁の好機を作り、佐藤が劇打を放った。初回、中日先発・金丸に対し１死一塁から西川の右中間二塁打で二、三塁と好機を拡大。ソトの左前適時打で先制した。ソトは「良いピッチャーだということはわ