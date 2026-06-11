【ワシントン共同】米労働省が11日発表した5月の卸売物価指数は、前年同月より6.5％上昇した。中東情勢を受けたエネルギー価格の上昇が続き、2022年11月以来、3年半ぶりの高水準を付けた。市場予想の6.4％程度を上回った。モノが10.4％、サービスは4.9％上がった。4月の改定値は5.7％だった。中東からのエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡で封鎖状態が続く中、供給懸念から原油価格が高騰。輸送コストの上昇も指摘されており、