実はだれよりも「早く子どもが欲しい」と漏らしていた旦那さん。でもそのわりには楽観的というか危機感がない！同じ熱量で妊活に向き合ってほしい奥さんは、受診を勧めるのですが…!?>>【まんが】夫と私のはなし(ウーマンエキサイト編集部)