【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比02銭円安ドル高の1ドル＝160円52〜62銭を付けた。前日10日は午後5時時点で前日比19銭円安ドル高の1ドル＝160円50〜60銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1530〜40ドル、185円21〜31銭。米国によるイラン攻撃の可能性から投資家がリスク回避の姿勢を強め、相対的に安全資産とされるドルを買って円を売る動きがやや優勢だった。