サッカーの競技経験がほとんどない異色の経歴ながら、１１日（日本時間１２日）開幕のワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に選出された審判（副審）がいる。松江市職員の三原純さん（４４）だ。（松江支局豊島瞬）小、中学校で打ち込んだのは野球。サッカーは高校２年の時、日本代表がＷ杯に初出場した１９９８年フランス大会をテレビで見て、友人と遊びで始めた。大学では草サッカーで審判を引き受けるように。「誰も