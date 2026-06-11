失点しなければ負けない。とにかく点は許さない。展開次第では引き分けも視野に入る初戦オランダ戦。日本代表のGK鈴木彩艶（パルマ）は完封発進を誓った。「やっぱりゼロで進めること。守備の時間ももちろん多くなると思うけれど、イングランド戦のように固く守り続けることが最後に勝ち点を取ることにつながる」。日本は14年ブラジル大会ギリシャ戦（0―0）を最後にW杯で9試合連続失点中。不名誉な記録を阻止する。高さを封