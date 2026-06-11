「ロッテ３−２中日」（１１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）中日が延長戦の末にサヨナラ負けでカード負け越しとなった。この日はセ・リーグが全敗となった。１点を追う八回に５番サノーがレフトへ値千金の同点ホームラン。各地でセ・リーグチームが敗戦している中で、最後の砦として希望を残した。しかし、延長十回に５番手伊藤が２死一、三塁のピンチを招くと、佐藤にサヨナラ打を浴びた。