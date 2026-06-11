ブラッド・ピット主演映画『Heart of the Beast（原題）』が、『ハート・オブ・ビースト』の邦題で9月25日に全世界同時公開されることが決定。あわせてティザー予告が公開された。 参考：ブラッド・ピットが甦らせたスターの神話異例のフィクション作品『F1／エフワン』の試み 本作は、主演のピットとデヴィッド・エアー監督が『フューリー』以来の再タッグを組んだ人間ドラマ