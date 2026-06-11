レノボはFIFA World Cup 2026™に向けて、超低遅延のIPTV動画配信やインテリジェントなコンテンツ配信、大会運営全体での意思決定を支援するニアリアルタイムのAI搭載インフラストラクチャプラットフォームを提供すると発表した。 （関連：【画像】IPTVの遅延を5秒未満に抑えるなど、史上最大規模の放送運営を支える。） 本大会は3カ国での開催、48チームの参加、約60億人のファンを魅了する史上最大規模の