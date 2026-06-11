「お前は誰だ」この一言がきっかけで逮捕された少年が、再逮捕されました。 先月、山形県新庄市で高齢女性から通帳をだまし取ろうとしたとして逮捕された17歳の少年が、きょう、別の窃盗の疑いで再逮捕されたのです。 少年は、本籍地の神奈川県から遠く離れた奈良県や山形県で犯行に及んでいましたが、警察の調べによると、名前のわからない人物らと共謀したとされています。 匿名流動型犯罪「トクリュウ」です。 今はSNSなど