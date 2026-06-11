【その他の画像・動画等を元記事で観る】 K-POP界のレジェンド・BIGBANGが、ワールドツアー『BIGBANG 2026 WORLD TOUR』の日程を発表した。 ■約9年ぶりとなるワールドツアーは世界各地19都市をサーキット Ｗ約9年ぶりとなる待望のワールドツアー。8月のソウル公演を皮切りに、アジア・北米・ヨーロッパ・オセアニアなど世界各地19都市31公演を巡り、日本公演は11月27日の