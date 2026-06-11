【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ふみのが、5月8日にリリースした3rdシングル「よくあるはなし」のパフォーマンスビデオを公開した。 ■声の魅力を存分に引き出した映像に ガールズグループオーディションプロジェクト『No No Girls』に“FUMINO”として参加し、約7,000人の応募者のなかから最終選考まで進出。そして、アーティスト“ふみの”として、ちゃんみなが主宰するセル