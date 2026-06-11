台湾メディアのETtodayや中時新聞網は10日、台湾人の「基本的なスキル」が日本人を驚かせたと報じた。記事によると、台湾人男性がこのほど、SNS・Threads（スレッズ）で久しぶりに日本を訪れた際に、大阪のカフェで日本人の友人と食事をした時の出来事を明かした。男性が食事中に湿ったようなにおいを感じ、「なんだか雨が降りそうなにおいがするね。もうすぐ雨が降るかな？」と話したところ、友人は「においで雨が分かるの？君は