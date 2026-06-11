◇交流戦楽天8―2巨人（2026年6月11日楽天モバイル最強パーク）楽天は11日、本拠地で巨人に8―2で快勝し、連敗を5で止めた。成績不振で休養した三木肇監督（49）に代わって10日から監督代行を務める塩川達也ヘッドコーチ（43）は、2試合目で初勝利を挙げた。中島からウイニングボールを渡されたという塩川監督代行は「もらった瞬間はうれしい中で、いろんな思いがこみ上げてきたというか、うれしいけど喜んでいる場合