10回ロッテ2死一、三塁、佐藤が右前にサヨナラ打を放つ＝ZOZOマリンロッテがサヨナラ勝ち。2―2の延長十回2死一、三塁から佐藤が右前へ適時打を放った。先発の小島は六回途中1失点。6番手の沢田が今季2勝目を挙げた。中日は八回にサノーのソロで追い付くも、十回に伊藤が打たれた。