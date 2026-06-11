暗号資産の匿名性を高める「ミキシング」と呼ばれる手法で犯罪収益を資金洗浄したとして、警察庁は１１日、欧州警察機構（ユーロポール）や米国などとの１０か国による国際共同捜査で、ミキシングサイトの管理者２人を逮捕したと発表した。逮捕は１０日。警察当局は２０２２〜２５年、複数の国際ハッカー集団などから依頼を受け、約３億３６００万ユーロ（約６２２億円相当）を資金洗浄したサイトとみて調べている。ミキシン