日本を含む各国の捜査当局は、身代金要求型ウイルス＝ランサムウェアグループなどの資金洗浄に使われていた暗号資産サービスの管理者2人を国際共同捜査で逮捕しました。ユーロポール＝欧州刑事警察機構の発表によりますと、逮捕されたのはロシア国籍とウクライナ国籍の男2人で、6月10日にジョージアで身柄を拘束されました。2人はランサムウェアグループが不正に得たビットコインなどの暗号資産を「AudiA6」と呼ばれるサービスを使