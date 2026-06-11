Hカップバストのグラビアアイドル天野ちよ（31）が11日までにインスタグラムを更新し、際どい背中ホック外しショットを公開している。7月11日に行うファースト写真集発売イベントを告知。「ご予約まだの方は是非」とファンに呼び掛けている。これに合わせてセクシーカットを投稿。淡いブルーのレース柄の下着姿でベッド上にしゃがみ込み、カメラに背中を向けたまま、下着のホックを外そうとする瞬間をとらえた写真