◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク３―２阪神（１１日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが１点差の接戦を制して、今季３度目の５連勝を飾った。昨年の日本シリーズは４勝１敗で下した阪神に３連戦３連勝で力の差を示した。試合後の小久保監督は３つの勝因を挙げた。ひとつ目は４回無死の正木の同点５号ソロ。「流れを変えてくれた」と、３回まで一人も走者を出せなかっただけに、この３連戦でチーム１０本目