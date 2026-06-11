◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク３―２阪神（１１日・みずほペイペイ）阪神・伊藤将司投手が粘投した。３月２９日・巨人戦（東京Ｄ）以来の１軍マウンドとなったが、３回までは走者を出さない完全投球を披露。「ストレートもファウルを取れたり、インサイドも使えたので良かった」と振り返った。しかし、打者２巡目となった４回に連打を浴びた。先頭の正木に右翼席へソロを運ばれ、同点。なおも無死一、三塁、