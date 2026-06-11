5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐が、11日発表の最新『オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング』で、前週に続き2週連続でTOP10を独占しました。嵐は、3月13日の北海道・札幌公演を皮切りに開催された『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演を、5月31日に東京ドームで実施。今回、TOP10入りした楽曲はいずれも同公演で披露された楽曲で、最終公演後の反響を受けて再生数が上昇。前週に続き、2