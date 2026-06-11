ハリウッドを代表するスター、ブラッド・ピット主演の最新作『ハート・オブ・ビースト』（原題：Heart of the Beast）が、9月25日に全世界同時公開されることが決定。あわせてティザー予告も解禁された。【動画】『ハート・オブ・ビースト』ティザー予告本作の監督は、アメリカ海軍への従軍経験を持ち、リアリティあふれる描写と緊張感のあるアクション演出で定評のデヴィッド・エアー。ブラッド・ピットとは、第二次世界大戦