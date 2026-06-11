サッカー元日本代表で解説者の福西崇史氏（49）が11日、NHK「FIFAワールドカップみんなで楽しもう！サッカーの祭典開幕スペシャル」（後7・30）に生出演し、W杯北中米大会の開幕を目前にした日本代表の雰囲気について解説した。大会は日本時間12日未明、メキシコシティーでのメキシコ−南アフリカで開幕。7月19日（同20日）の決勝まで、約5週間に及ぶ戦いの幕が切って落とされる。番組では、米テネシー州ナッシュビルで冒頭