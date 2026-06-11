「ソフトバンク３−２阪神」（１１日、みずほペイペイドーム）阪神は接戦を落とし、今季２度目の同一カード３連敗。４年連続で交流戦の勝ち越しなしが決定した。昨年の日本シリーズで敗れた相手に、交流戦でも苦杯。試合後、藤川監督は「やっぱり大きな各選手、それぞれパワーもしっかり振れるし」と初戦の６被弾を含む３戦計１０被弾のカードを振り返った。続けて「最後のセカンドから戻ってきた走塁のレベルの高さ。佐藤輝