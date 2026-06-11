俳優・上白石萌音（28）が妹・萌歌（26）との2ショットを公開。「美人姉妹」などの反響が寄せられている。【映像】 上白石萌音の“激変”した姿や姉妹ショットこれまでInstagramで仕事現場での様子を発信してきた上白石。青髪ボブに“激変”した映画「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」のオフショットや、デコルテがあらわなドレス姿なども披露して話題になってきた。妹・萌歌との2ショットに反響2026年6月10日の更新では、「第51回菊