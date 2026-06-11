東京・新宿区の路上で5月、強盗に入るために警棒を所持していた疑いで逮捕された男2人が、4月に葛飾区で発生した強盗致傷事件と5月、小金井市で起きた住宅侵入事件にそれぞれ関与したとして再逮捕されました。この事件は5月、新宿区四谷の路上に特殊警棒を持って集まり強盗の準備をした疑いで植竹和弘容疑者（23）と須藤大樹容疑者（23）らが逮捕されたものです。このうち植竹容疑者は4月、葛飾区の路上で男性4人に催涙スプレーを