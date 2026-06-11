開幕まで残りわずかとなったアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催のW杯。森保一監督率いる日本代表は出場を決めており、グループステージではオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。『TheGuardian』では複数のライターを集め、同大会を展望。今大会の得点王は誰になるのか予想している。その中で多くの票を獲得したのが、イングランド代表のハリー・ケインだ。32歳と30代に突入したものの、その得点感覚はさらに研ぎ澄ま